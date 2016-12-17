Hilmi Öksüz: “Burası Beşiktaş’a ters geliyor”
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, “Burası Beşiktaş’a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor” dedi.
"Birkaç oyuncu transfer yapacağımızı düşünüyorum"
Devre arasında transfer yapılacak mı sorusuna Öksüz, şöyle cevap verdi:
"Bizim takımımızın başkanı Turgay Ciner Bey, hocamıza siz belli puanlara ulaşırsanız. Bu 15 puandı. Biz senin elini geliştireceğiz demişti. Hocamız çalışıyor. Devre arasında birkaç oyuncu katacağımızı düşünüyorum."
"Burası Beşiktaş'a ters geliyor"
Bu sahada Beşiktaş'a iyi geldiklerini vurgulayan Öksüz, "Burası Beşiktaş'a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor" diye konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 1
Yorum
bjk :) Fenerbahçe ancak vapurla Beşiktaş'a geçer . Oradan Aziz istifa sesleriyle geri döner.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
XBey BJK lilerde bir yas bir gözyaşı sorma gitsin içim cız etti. Hakem yardım etmeyince verdiler tırıvırının gözüne.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
bjk Yenilmek önemli değilde taktik hata var yetkili birine anlatsam haklısın derde sesimizi duyuramamak en büyük sıkıntı,para lazım :)
Hilmi Öksüz: “Burası Beşiktaş’a ters geliyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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