Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol...
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kara Kartal ikinci yarıya adeta bir şokla başladı.
Kasımpaşa 47'de Tunay Torun'la beraberliği yakaladı. Ardından Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 yenik duruma düştü.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN TERS DOKUNUŞ!
50. dakikada ceza sahası yayı önünden havalanan topu penaltı noktasının üstünde Andre Castro kafa indirmek istedi. Topa hareketlenen Gökhan Gönül sağ ayağı ile ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Kasımpaşa, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı bu golle 2-1 öne geçti.
Kasımpaşa 47'de Tunay Torun'la beraberliği yakaladı. Ardından Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 yenik duruma düştü.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN TERS DOKUNUŞ!
50. dakikada ceza sahası yayı önünden havalanan topu penaltı noktasının üstünde Andre Castro kafa indirmek istedi. Topa hareketlenen Gökhan Gönül sağ ayağı ile ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Kasımpaşa, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı bu golle 2-1 öne geçti.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI BAŞAK ŞEHİR MAÇINDA TRABZONUN BU AKŞAM 3 PENALTISI VERİLMEDİ. KONUŞUN YAZIN HADİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ ? YOKSA TARAF MI TUTULUYOR HAA?
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI YENSEN HAKEMLE YENDİ DİYECEKLER YENİLSEN HAKEM YARDIM ETMEDİ DİYECEKLER. SONUÇTA BUNLARIN HEPSİ..... BELLİ.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ AĞLAMA FEBE AĞLAMAA
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