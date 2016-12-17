 Bakambu operasyonu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bakambu operasyonu

    Bakambu operasyonu

    , İspanya’da forması giyen 25 yaşındaki golcü Bakambu’yu kiralamak için harekete geçti.

    Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen , iki sezon önce Bursaspor'da yıldızını parlattıktan sonra İspanya'nın takımına transfer olan 'nun peşine düştü. Aboubakar ve Cenk'in yanına bir santrfor daha eklemeyi planlayan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki forvet için ocak ayında kulübüyle temasa geçmeye hazırlanıyor. Bursaspor'da Şenol Güneş ile adını dünyaya duyuran Demokratik Kongolu futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde İspanya'ya çıkarma yapacak. 7.5 milyon euro bonservisle Villarreal'e giden Bakambu, geçen sezon İspanya La Liga'da 34 maçta 12 gol atmıştı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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