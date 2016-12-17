Atiba’ya büyük jest
Beşiktaş’ın maestrosu Atiba Hutchinson ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi 5’inci kez bu ödülü alan Kanadalı yıldız, CONCACAF’ın en iyi 11’ine de aday...
YÜZDE 63'LE BİRİNCİ SIRADA
Tecrübeli futbolcuya bir sevindirici haber de kıta çapında geldi... Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen yılın en iyi 11'i anketinde Atiba "en iyi orta saha oyuncusu" adayları arasında gösterildi. Beşiktaşlı oyuncu, oylamada şu anda yüzde 63 ile birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Kosta Rikalı Christian Bolanos yüzde 21 oyla yer alırken, PSV'li Andres Guardado yüzde 9 oyla üçüncü durumda.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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