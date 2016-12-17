 Atiba’ya büyük jest – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’ya büyük jest

    Atiba’ya büyük jest

    ’ın maestrosu Hutchinson ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi 5’inci kez bu ödülü alan Kanadalı yıldız, CONCACAF’ın en iyi 11’ine de aday...

    'ın dinamosu Hutchinson'a, 2016'nın son günlerinde sevindirici haberler geldi. Siyah-beyazlı futbolcu, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi. 33 yaşındaki yıldız, Kanadalı gazeteciler ve antrenörlerin yarı yarıya oylarıyla belirlenen yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Atiba, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Geçen yıl Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Atiba Hutchinson; 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında da bu ödülü kazanmıştı.

    YÜZDE 63'LE BİRİNCİ SIRADA
    Tecrübeli futbolcuya bir sevindirici haber de kıta çapında geldi... Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen yılın en iyi 11'i anketinde Atiba "en iyi orta saha oyuncusu" adayları arasında gösterildi. Beşiktaşlı oyuncu, oylamada şu anda yüzde 63 ile birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Kosta Rikalı Christian Bolanos yüzde 21 oyla yer alırken, PSV'li Andres Guardado yüzde 9 oyla üçüncü durumda.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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