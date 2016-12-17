Atiba, yılın futbolcusu seçildi
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Hutchinson, ülkesinde 5. kez yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü
Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı milli futbolcu Atiba Hutchinson, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi.
Kanada Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Hutchinson'ın Kanadalı gazeteciler ve antrenörlerin yarı yarıya oylarıyla belirlenen yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Siyah-beyazlıların 2013'te Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Hutchinson, bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.
Beşinci kez en iyi futbolcu
Atiba Hutchinson, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğunda önemli payı bulunan deneyimli oyuncu, 2010, 2012, 2014 ve 2015'te de bu ödülü kazanmıştı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Atiba, yılın futbolcusu seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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