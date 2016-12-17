 Atiba ve Adriano sınırda – Fotomaç – 17 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Atiba ve Adriano sınırda

    Atiba ve Adriano sınırda
    'ta ve sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'de şu ana dek üçer kez sarı kart gören iki oyuncu, bugün de aynı durumla karşılaştığı takdirde cezalı duruma düşecekler ve G.Antepspor maçında forma giyemeyecekler.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba ve Adriano sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.