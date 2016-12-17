 85 korner, 5 gol – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    85 korner, 5 gol

    85 korner, 5 gol
    'de bu sezon geride kalan 14 haftada tam 85 kez korner kullandı. Siyahbeyazlı takım ligin en çok korner kullanan takımı olurken korner ve sonrası oluşan pozisyonlardan 5 gol çıkarttı. Beşiktaş bu alanda da ligin en başarılı üç takımı arasında yer alıyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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