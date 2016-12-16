 Yaralı taraftar döndü – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Yaralı taraftar döndü

    Yaralı taraftar döndü
    Beşiktaş'ın 6 Aralık'ta Dinamo Kiev ile karşılaştığı maç öncesi stadın içinde Ukraynalı holiganların bıçaklı saldırısına uğrayan Beşiktaş taraftarı Kürşat Eker, Kiev'de tedavi gördüğü hastaneden 10 gün sonra taburcu oldu. Aldığı bıçak darbelerinden biri dalağına isabet eden, diğeri kalbini teğet geçerek göğüs bölgesine saplanan Eker, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış ve ardından bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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