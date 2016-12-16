 Tunç herkesle vedalaştı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tunç herkesle vedalaştı

    Tunç herkesle vedalaştı
    İSTANBUL İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Karsavuranoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Melih Ekici, Dolmabahçe'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı 'nun ailesini ziyaret etti. Anne Uncu, "Onun kaderi oydu, ona malum oldu. Zaten şehit olacağı içindeydi, herkesle vedalaştı, helâllik aldı. Öleceğini biliyordu, bir benden helâllik alamadı oğlum" ifadesini kullandı.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tunç herkesle vedalaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.