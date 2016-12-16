 Şenol hoca istemedi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şenol hoca istemedi

    Şenol hoca istemedi

    Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edilen , TRT’de çıktığı canlı yayında “Buraya gelmeden önce Şenol hoca ile yemek yedik. Transfer teklifi yok. Hatta beni istemiyor” dedi

    Futbol kariyerine Çin'de devam eden milli futbolcu , TRT Spor'da yayınlanan Stadyum Özel programına önemli açıklamalar yaptı. Transferde adı Beşiktaş ile anılan Burak, "Büyük konuşmak istemiyorum ama Türkiye'ye dönmeyeceğim. Bir teklif vardı ama dönmeyeceğim. Buraya gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte bir yemek yedik. Şenol hoca bana transfer teklifi yapmadı. Hatta beni istemediğini söyledi" dedi.

    G.Saray'da forma giydiği 3,5 seneye her şeyi sığdırdığını belirten Burak, "Çok sevindim, üzüldüm, ağladım ve bu süreye başarılar sığdırdım" derken "Eğer bir gün dönersem G.Saray'a dönmek isterim. Çünkü beni orada kral diye çağırıyorlar" ifadelerini kullandı. Burak; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile ilgili ise "Bizi basın önünde o kadar eleştirmenin yeri ve zamanı değildi. Biz kimsenin önünde eğilecek hata yapmadık" diye konuştu.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol hoca istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.