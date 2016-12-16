Quaresma'ya rekor teklif
Beşiktaş’tan Demba Ba’yı transfer eden Çin ekibi Shanghai Shenhua’nın, Portekizli yıldız için de 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi
KULÜP REKORU OLUR
BU sezon şu ana dek 20 resmi karşılaşmada görev yapan ve toplam 30 resmi maçta forma giymesi halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzayacak olan Quaresma, futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı planlıyor. Ancak Q7, karar değiştirip Çin'e gitmek isterse yönetim zorluk çıkarmayacak ve kulüp tarihinde 'en yüksek transfer bedeliyle gönderilen futbolcu' olacak.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:25
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Quaresma'ya rekor teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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