 Quaresma'ya rekor teklif – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ya rekor teklif

    Quaresma'ya rekor teklif

    Beşiktaş’tan Demba Ba’yı transfer eden Çin ekibi Shanghai Shenhua’nın, Portekizli yıldız için de 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi

    Siyah-beyazlıların yıldızı Ricardo , piyasasını her geçen gün artırıyor. Daha önce Beşiktaş'tan Demba Ba'yı alan Çin kulübü Shanghai Shenhua, Şampiyonlar Ligi gruplarının en iyi 11'ine seçilen Quaresma'yı da gözüne kestirdi. Demba Ba'yı Beşiktaş'tan transfer eden Çin ekibi Shanghai Shenhua, bu kez Kara Kartal'ın bir diğer yıldızı Ricardo Quaresma'ya kanca attı. Uzakdoğu kulübü, bu sezon adeta ikinci baharını yaşayan 33'lük Portekizli için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Henüz resmi bir teklif gelmemesine rağmen yönetim, kadroda tutmak istediği Q7'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya kararlı.

    KULÜP REKORU OLUR
    BU sezon şu ana dek 20 resmi karşılaşmada görev yapan ve toplam 30 resmi maçta forma giymesi halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzayacak olan Quaresma, futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı planlıyor. Ancak Q7, karar değiştirip Çin'e gitmek isterse yönetim zorluk çıkarmayacak ve kulüp tarihinde 'en yüksek transfer bedeliyle gönderilen futbolcu' olacak.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma'ya rekor teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.