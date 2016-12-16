Kanatlara çifte aday

Yönetim, Fluminense’de oynayan 29 yaşındaki solak Osvaldo ile Roma’nın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Iturbe’yi listeye aldı

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in talebi üzerine kanat oyuncusu almak için de girişimlerini sürdürüyor. Gökhan İnler'in menajeri Dino Lamberti, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 29 yaşındaki Osvaldo'yu uygun şartlarda Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan sambacının bonservisi 3.5 milyon euro civarında.



PEREİRA ÇOK İSTEMİŞTİ

Siyah-beyazlılara önerilen bir diğer isim de 23 yaşındaki kanat oyuncusu Juan Manuel Iturbe. Vitor Pereira'nın F.Bahçe'ye getirmek için anlaşmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimden Paraguaylı yıldız için onay çıkmamıştı. Roma'nın 23 yaşındaki oyuncuyla yollarını Ocak'ta ayırmaya hazırlandığı ifade edildi.