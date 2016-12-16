 Kanatlara çifte aday – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kanatlara çifte aday

    Kanatlara çifte aday

    Yönetim, Fluminense’de oynayan 29 yaşındaki solak Osvaldo ile Roma’nın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Iturbe’yi listeye aldı

    Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in talebi üzerine kanat oyuncusu almak için de girişimlerini sürdürüyor. Gökhan İnler'in menajeri Dino Lamberti, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 29 yaşındaki Osvaldo'yu uygun şartlarda Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan sambacının bonservisi 3.5 milyon euro civarında.

    PEREİRA ÇOK İSTEMİŞTİ
    Siyah-beyazlılara önerilen bir diğer isim de 23 yaşındaki kanat oyuncusu Juan Manuel Iturbe. Vitor Pereira'nın F.Bahçe'ye getirmek için anlaşmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimden Paraguaylı yıldız için onay çıkmamıştı. Roma'nın 23 yaşındaki oyuncuyla yollarını Ocak'ta ayırmaya hazırlandığı ifade edildi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanatlara çifte aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.