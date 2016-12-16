Hapoel Beer Sheva kupada finale çıktı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer Sheva, İsrail Toto Kupası'nda finale yükseldi. Yarı final mücadelesinde Hapoel Haifa'yı konuk eden Beer Sheva, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Ben Sahar'ın attığı gollerle (Biri penaltıdan) 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Hapoel Beer Sheva, Ashod'u uzatmalarda 1-0 mağlup eden İroni Kryat ile finalde karşı karşıya gelecek.