 Hapoel Beer Sheva kupada finale çıktı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Hapoel Beer Sheva kupada finale çıktı

    Hapoel Beer Sheva kupada finale çıktı
    Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer Sheva, İsrail Toto Kupası'nda finale yükseldi. Yarı final mücadelesinde Hapoel Haifa'yı konuk eden Beer Sheva, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Ben Sahar'ın attığı gollerle (Biri penaltıdan) 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Hapoel Beer Sheva, Ashod'u uzatmalarda 1-0 mağlup eden İroni Kryat ile finalde karşı karşıya gelecek.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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