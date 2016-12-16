Gabigol yola çıktı

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri olduğu iddia edilen Gabigol için menajerinden kritik bir açıklama geldi. Radio Globo'ya konuşan Wagner Ribeiro, Gabigol'le sürekli iletişim halinde olduğunu söylerken, "Herkes Gabigol'ün İnter'den aldığı maaşın Santos için gerçekçi olmadığını biliyor. Brezilya'daki hiçbir kulüp bunun üstesinden gelemez. Rio ve Türkiye'den Gabigol'ü kiralamak için benimle temasa geçtiler" dedi.