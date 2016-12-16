 En iddialı biziz! – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    En iddialı biziz!

    En iddialı biziz!
    Sakatlığı sonrası tedavisine devam edilen , Lance gazetesine konuştu. Sambacı, "Endişeli değilim çünkü tekrar sahada olacağım. Ayrıca bizim kadar büyük bir şampiyonluk iddiası olan takım yok. Burada ve sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Hedefe ulaşmak için bu düzeni devam ettirmek zorundayız. Bizim potansiyelimiz ve yaşadığımız iyi durumla bundan eminiz" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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