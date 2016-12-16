Carlos Bacca sürprizi
Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek olan siyah-beyazlılar, Milan’ın 30 yaşındaki Kolombiyalı forveti Carlos Bacca’yı kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sevilla’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle alınan tecrübeli golcü, bu sezon 13 resmi maçta görev yaptı. Kartal dışında Çin ekibi Shanghai SIPG de, Bacca’nın peşinde.
HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR
Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile Milan'a transfer edilen ancak Milano temsilcisinde beklenen performansı sergileyemeyen Bacca, bu sezon da hem sakatlıklar hem de teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldızının barışmamasından dolayı mutlu değil ve İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Güneş'in "Tecrübeli bir golcü şart" talebi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler de İtalyan ekibinde mutsuz olduğu öğrenilen Bacca için önümüzdeki günlerde Milan'ın kapısını çalacak.
2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI
Siyah-beyazlıların peşine düştüğü Bacca, bu sezon 13 resmi maçta şans bulabildi. Bu karşılaşmaların sadece 2'sinde 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu için, 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Milan kulübünün, 'kiralık' opsiyonuna fazla sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu konuda İtalya'ya bir çıkarma yaparak bu konuyu yüz yüze görüşerek çözeceğine inanıyor. Bu arada Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'in de Bacca'nın transferi için devreye girmesi en önemli engel olarak gösteriliyor.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:30
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
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