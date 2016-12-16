Carlos Bacca sürprizi

Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek olan siyah-beyazlılar, Milan’ın 30 yaşındaki Kolombiyalı forveti Carlos Bacca’yı kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sevilla’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle alınan tecrübeli golcü, bu sezon 13 resmi maçta görev yaptı. Kartal dışında Çin ekibi Shanghai SIPG de, Bacca’nın peşinde.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Ocak ayı transfer için harekete geçen ve Şenol Güneş'in taleplerini değerlendirmeye alan Beşiktaş, öncelikli olarak tecrübeli bir forvet alarak hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bugüne kadar bir çok adayla temasa geçen siyah-beyazlıların son gözdesinin Milan'da forma giyen 30 yaşındaki forvet Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Aboubakar'ın istenen performansı göstermemesi üzerine harekete geçen yönetim Kolombiya Milli Takımı'nın forveti Bacca'nın peşine düştü.



HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR

Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile Milan'a transfer edilen ancak Milano temsilcisinde beklenen performansı sergileyemeyen Bacca, bu sezon da hem sakatlıklar hem de teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldızının barışmamasından dolayı mutlu değil ve İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Güneş'in "Tecrübeli bir golcü şart" talebi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler de İtalyan ekibinde mutsuz olduğu öğrenilen Bacca için önümüzdeki günlerde Milan'ın kapısını çalacak.



2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI

Siyah-beyazlıların peşine düştüğü Bacca, bu sezon 13 resmi maçta şans bulabildi. Bu karşılaşmaların sadece 2'sinde 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu için, 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Milan kulübünün, 'kiralık' opsiyonuna fazla sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu konuda İtalya'ya bir çıkarma yaparak bu konuyu yüz yüze görüşerek çözeceğine inanıyor. Bu arada Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'in de Bacca'nın transferi için devreye girmesi en önemli engel olarak gösteriliyor.