Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı

Fransa'nın bütün genç milli takımlarında forma giyen Samed Kılıç'ın 2016-17 sezonu sonunda Auxerre ile olan sözleşmesinin sona ereceği bilgisini paylaşan Fransız basını, Beşiktaş'ın scout'larının yetenekli oyuncuyu birkaç kez izlediğini, beğendiğini ve hazırlanan raporlar doğrultusunda siyah beyazlıların Fransız ekibine sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.

Fransa'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Samed Kılıç, Fransa U20 takımıyla Toulon turnuvasında finale yükselmiş, 2015 yılında 19 yaşaltı Avrupa şampiyonasında ise yarı finale kadar çıkma başarısı göstermişti.



