 Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı

    Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı

    Fransız TF1 sitesi, Beşiktaş'ın Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki yıldız orta sahası Samed Kılıç'ı transfer edeceğini iddia etti.

    Fransa'nın bütün genç milli takımlarında forma giyen Samed Kılıç'ın 2016-17 sezonu sonunda Auxerre ile olan sözleşmesinin sona ereceği bilgisini paylaşan Fransız basını, Beşiktaş'ın scout'larının yetenekli oyuncuyu birkaç kez izlediğini, beğendiğini ve hazırlanan raporlar doğrultusunda siyah beyazlıların Fransız ekibine sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.

    Fransa'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Samed Kılıç, Fransa U20 takımıyla Toulon turnuvasında finale yükselmiş, 2015 yılında 19 yaşaltı Avrupa şampiyonasında ise yarı finale kadar çıkma başarısı göstermişti.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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