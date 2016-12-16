Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı
Fransız TF1 sitesi, Beşiktaş'ın Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki yıldız orta sahası Samed Kılıç'ı transfer edeceğini iddia etti.
Fransa'nın bütün genç milli takımlarında forma giyen Samed Kılıç'ın 2016-17 sezonu sonunda Auxerre ile olan sözleşmesinin sona ereceği bilgisini paylaşan Fransız basını, Beşiktaş'ın scout'larının yetenekli oyuncuyu birkaç kez izlediğini, beğendiğini ve hazırlanan raporlar doğrultusunda siyah beyazlıların Fransız ekibine sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.
Fransa'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Samed Kılıç, Fransa U20 takımıyla Toulon turnuvasında finale yükselmiş, 2015 yılında 19 yaşaltı Avrupa şampiyonasında ise yarı finale kadar çıkma başarısı göstermişti.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:04
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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