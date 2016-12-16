Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, tam sahada yapılan taktik maç ve şut idmanıyla tamamladıkları bildirildi.
Antrenmana, tedavisine devam edilen Caner Erkin ile çalışmalarını bireysel sürdüren Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:18
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Akyuz Iste Messi ve Ronaldo arasindaki fark budur...
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ERAY TS Yanlış yapıldı. Ama TS'yi bırakacak değiliz adı verildi diye. Avni Aker adının kaldırıldığı gibi bir gün bu da değişir.
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Sneijder_W Fark yeyip Rezil etmesinler de ülkemizi gerisi önemli değil.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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