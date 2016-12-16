 Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

    'in 15. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, tam sahada yapılan taktik maç ve şut idmanıyla tamamladıkları bildirildi.

    Antrenmana, tedavisine devam edilen Caner Erkin ile çalışmalarını bireysel sürdüren Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.

    , idmanın ardından maçı için kampa girdi.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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