Atiba, yılın futbolcusu seçildi

Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı milli futbolcu Atiba Hutchinson, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Kanada Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Hutchinson'ın Kanadalı gazeteciler ve antrenörlerin yarı yarıya oylarıyla belirlenen yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Siyah-beyazlıların 2013'te Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Hutchinson, bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.

Beşinci kez en iyi futbolcu

Atiba Hutchinson, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğunda önemli payı bulunan deneyimli oyuncu, 2010, 2012, 2014 ve 2015'te de bu ödülü kazanmıştı.