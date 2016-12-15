 Töre’ye kapılar açık – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Töre’ye kapılar açık

    Töre’ye kapılar açık

    Devre arasında Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan 'nin menajeri Nassim Touhari, Bursaspor maçı için Vodafone Arena'daydı.

    Maçtan önce İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Touhari, oyuncusunun geri dönmek için istekli olduğunu aktardı. Çebi de, Töre'nin sakatlığı hakkında bilgi aldı ve zaten kendi oyuncuları olduğunu, onu ortada bırakacak halleri olmadığını söyledi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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