Töre’ye kapılar açık
Devre arasında Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan Gökhan Töre'nin menajeri Nassim Touhari, Bursaspor maçı için Vodafone Arena'daydı.
Maçtan önce İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Touhari, oyuncusunun geri dönmek için istekli olduğunu aktardı. Çebi de, Töre'nin sakatlığı hakkında bilgi aldı ve zaten kendi oyuncuları olduğunu, onu ortada bırakacak halleri olmadığını söyledi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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