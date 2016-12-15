Töre’ye kapılar açık

Devre arasında Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan Gökhan Töre'nin menajeri Nassim Touhari, Bursaspor maçı için Vodafone Arena'daydı.

Maçtan önce İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Touhari, oyuncusunun geri dönmek için istekli olduğunu aktardı. Çebi de, Töre'nin sakatlığı hakkında bilgi aldı ve zaten kendi oyuncuları olduğunu, onu ortada bırakacak halleri olmadığını söyledi.