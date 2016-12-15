Şenol Güneş: "Topyekün ayağa kalkmalıyız"

Takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili yorum yapmayan Güneş, terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Böylesine bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İşimizi yapıp elim hadiseden kurtulup, hayatın devam ettiğini göstermek gerekiyor. Herkes işini yapmalı. Sokağa teslim olmak da doğru değil. Çok insan kaybettik. İnsanlık dışı böyle bir şiddete maruz kalmak acı bir olay." dedi.

Bunun herkesin sorunu olduğunu vurgulayan Güneş, "İnsanlar arasında farklı görüşler olsa da ortak noktada buluşmamız gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapan insan olamaz. Bir insanın canına kasteden anormal olmalı. Arkasında kim var bilmiyorum. Hangi devletse ona karşı tavır almak gerekiyor. Polislerimiz, jandarmamız, güvenlikle ilgili olan herkes bizim için oradalar. Ortam gergin olmasa orada olmayacaklar." diye konuştu.

Geçmişte daha mutlu ve huzurlu olduklarını kaydeden Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Ekonomi ve teknoloji çok büyüdü. Dünyanın da çılgınlığa gittiğini, intihar ettiğini düşünüyorum. Bu işi yapanların hastalıklı olduğunu düşünüyorum. Hastalığı ortadan kaldırmak lazım. Nefret ve intikam duygularını artırıyorsun. Belki yararına olan birileri var. Biri varsa bu biz değiliz. Batılı devletler bunu yapıyorsa ki, öyle görünüyor. Bugün birçok ülkeye zarar verenler, yarın kendine zarar verir. Rüzgar eken, fırtına biçer. Bizim de başımıza gelebilirdi. Yanı başımızda oldu. Mardin, Kayseri, Ankara'da hepsi bizim insanımız. Brüksel'de, Paris'te, Londra'da onlara da üzülüyorum. Onların da üzülmesini beklerim."

Ortak değerlerde birleşen bir toplum olduklarını ve tribünde her renkten taraftarın olmasına değinen Güneş, "Bu yaptığımızı her zaman yapalım. Aramıza kötüleri almayacağız. Gerekirse bütün toplumu bilinçlendirip topyekün ayağa kalkmalıyız. Avrupa'nın bilmediği bazı değerlerimiz var. Onlar üst akılda iyi yönetiyorlar. Bunun mutlaka arkasında birileri var, sokaktaki birilerin işi değil. Bu ülkeyi biz kurduk kimseye de kaptırmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Akyazı Stadı'na isminin verilmesi durumu

Trabzonspor'un yeni stadına isminin verilmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Böyle bir düşünce olduğu söylendi. Beklentim olmadı. Bütün camianın emeği var. Ben zaten Trabzon'un kendisiyim. Verilmemesi halinde de üzülmem." diyerek sözlerini tamamladı.