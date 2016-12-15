''Sen ben yok Türkiye var!''
Tarihi gecede Beşiktaş’ta cumartesi günü meydana gelen kalleş saldırıyı lanetleyen, şehitlerimiz için dua eden taraftarlar tüm dünyaya şu mesajı gönderdi: Bazı günlerde renklerin önemi yok, zor günlerde hepimiz biriz ve bizi asla bölemezsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma, 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısının ardından duygusal anların yaşanmasına neden olurken, uzun zamandır bir arada olmayan taraftarları da bir araya getirdi. Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla geliri şehit ailelerine verilecek maça farklı takımların taraftarları ilgi gösterdi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu başta olmak üzere farklı renkte ve formada taraftarlar, Dolmabahçe'ye akın etti.
VATAN SANA CANIM FEDA
Maçlarda ve statlarda uzun zamandır olmayan görüntüler ortaya çıkarken, farklı formadaki taraftarlar el ele kola maç izleyerek şehitleri andı. Stat çevresinde birlikte maçın başlamasını bekleyen farklı takımların taraftarları, stat içinde de birlik mesajı verdi. Taraftarlar, ayrıca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" tezahüratı yaptı. Kendi takımlarının formalarıyla maça gelen taraftarların bazıları, Türk bayraklarıyla maçı izlerken ayrıca "Unutursak kanımız kurusun" yazılı pankart açtılar.
HEPİMİZ KARDEŞİZ
Futbolseverler ayrıca zaman zaman terör örgütü PKK aleyhine tezahüratta bulundu. Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftar Hasan Kanat, şehitler için Vodafone Arena'ya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin başı sağolsun. Hepimiz kardeşiz. İnşallah bu badireleri bir şekilde atlatacağız" dedi. Beşiktaşlı Muhammet Muşlu ise şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Birlik beraberliğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Her zaman böyle olmayı diliyoruz" diye konuştu. Fenerbahçeli Mahmut Hakan Özbayrak da bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacakları mesajını verdi.
TOPLAM GELİR 850 BİN LİRA
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi. Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübü'ne bağışlandığı kaydedildi. Bu para şehit ailelerine verilecek.
TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Tüm taraftarlar maçtan önce terör olayının yaşandığı "Şehitler Tepesi"nde giderek dualar okudu ve birlik mesajı verdi. Maçta da iki takımı el ele tribünlere çağırarak alkışladı.
ŞEHİTLERİ ANDILAR
Beşiktaş'ta maç sonrası "Şehitler Tepesi"ne giden kaptan Tolga ve Olcay olayda hayatanı kaybedenleri andı. İki futbolcu Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktılar.
POLİSLER MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı. İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı.
ÇELENK VE ÇİÇEK
Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaptan Tolga Zengin, saha kenarında şehitler için kurulan bölüme çiçek ve çelenk bıraktı.
YUVADA DUYGUSAL ANLAR
Beşiktaş yönetimi, Vodafone Arena içinde hizmet eden Kartal Yuvası Kuzey ve VIP mağazalarına, hain terör saldırısında şehit olan Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu'nun isimlerini verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Kayserispor maçı öncesinde her iki Kartal Yuvası'na şehit Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu'nun isimlerinin yazdığı tabelalar asıldı. Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yu da maça davet ettiği öğrenildi. Kadriye Uncu'nun stada geldiği sırada yolda fenalaştığı ve bu nedenle karşılaşmaya gelemediği kaydedildi.
KORAY FORMASINI SATIYOR
Bu arada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Koray Avcı, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yendiği derbide galibiyet golünü atarken o maçta giydiği formayı Tunç Uncu'nun ailesi için açık arttırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı.
MEVLÜT OKUTTULAR
Beşiktaş muhabirleri maçı öncesi şehitler için mevlüt okuttu. Vodafone Arena Stadı Kartal Yuvası'nda okutulan mevlütten sonra taraftarlara lokma dağıtıldı. Gazeteciler mevlüdün ardından patlamanın olduğu Şehitler Tepesi'ne yürüyerek karanfil bırakarak dua etti.
DİMDİK AYAKTAYIZ
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep beraber ayaktayız. Teröristlerin başaramadıklarını göstermek zorundayız" diye konuştu.
TÜRKİYE SOKAKTA
Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırı nedeniyle dün tüm Türkiye'de protesto gösterileri yapıldı. Hemen her şehirde taraftar grupları saldırıyı lanetledi.
MİNİKLERDEN ANLAMLI DAVRANIŞ
Beşiktaş'ın Konya Beşiktaş Futbol Okulunun altyapısında yetişen sporcular, aralarında topladıkları harçlıkları İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine göndererek yanlarında olduklarını göstermek istiyor. Minikler valilik aracılığı ile harçlıklarını şehit ailelerine ulaştıracak.
VATAN SANA CANIM FEDA
Maçlarda ve statlarda uzun zamandır olmayan görüntüler ortaya çıkarken, farklı formadaki taraftarlar el ele kola maç izleyerek şehitleri andı. Stat çevresinde birlikte maçın başlamasını bekleyen farklı takımların taraftarları, stat içinde de birlik mesajı verdi. Taraftarlar, ayrıca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" tezahüratı yaptı. Kendi takımlarının formalarıyla maça gelen taraftarların bazıları, Türk bayraklarıyla maçı izlerken ayrıca "Unutursak kanımız kurusun" yazılı pankart açtılar.
HEPİMİZ KARDEŞİZ
Futbolseverler ayrıca zaman zaman terör örgütü PKK aleyhine tezahüratta bulundu. Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftar Hasan Kanat, şehitler için Vodafone Arena'ya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin başı sağolsun. Hepimiz kardeşiz. İnşallah bu badireleri bir şekilde atlatacağız" dedi. Beşiktaşlı Muhammet Muşlu ise şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Birlik beraberliğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Her zaman böyle olmayı diliyoruz" diye konuştu. Fenerbahçeli Mahmut Hakan Özbayrak da bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacakları mesajını verdi.
TOPLAM GELİR 850 BİN LİRA
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi. Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübü'ne bağışlandığı kaydedildi. Bu para şehit ailelerine verilecek.
TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Tüm taraftarlar maçtan önce terör olayının yaşandığı "Şehitler Tepesi"nde giderek dualar okudu ve birlik mesajı verdi. Maçta da iki takımı el ele tribünlere çağırarak alkışladı.
ŞEHİTLERİ ANDILAR
Beşiktaş'ta maç sonrası "Şehitler Tepesi"ne giden kaptan Tolga ve Olcay olayda hayatanı kaybedenleri andı. İki futbolcu Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktılar.
POLİSLER MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı. İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı.
ÇELENK VE ÇİÇEK
Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaptan Tolga Zengin, saha kenarında şehitler için kurulan bölüme çiçek ve çelenk bıraktı.
YUVADA DUYGUSAL ANLAR
Beşiktaş yönetimi, Vodafone Arena içinde hizmet eden Kartal Yuvası Kuzey ve VIP mağazalarına, hain terör saldırısında şehit olan Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu'nun isimlerini verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Kayserispor maçı öncesinde her iki Kartal Yuvası'na şehit Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu'nun isimlerinin yazdığı tabelalar asıldı. Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yu da maça davet ettiği öğrenildi. Kadriye Uncu'nun stada geldiği sırada yolda fenalaştığı ve bu nedenle karşılaşmaya gelemediği kaydedildi.
KORAY FORMASINI SATIYOR
Bu arada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Koray Avcı, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yendiği derbide galibiyet golünü atarken o maçta giydiği formayı Tunç Uncu'nun ailesi için açık arttırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı.
MEVLÜT OKUTTULAR
Beşiktaş muhabirleri maçı öncesi şehitler için mevlüt okuttu. Vodafone Arena Stadı Kartal Yuvası'nda okutulan mevlütten sonra taraftarlara lokma dağıtıldı. Gazeteciler mevlüdün ardından patlamanın olduğu Şehitler Tepesi'ne yürüyerek karanfil bırakarak dua etti.
DİMDİK AYAKTAYIZ
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep beraber ayaktayız. Teröristlerin başaramadıklarını göstermek zorundayız" diye konuştu.
TÜRKİYE SOKAKTA
Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırı nedeniyle dün tüm Türkiye'de protesto gösterileri yapıldı. Hemen her şehirde taraftar grupları saldırıyı lanetledi.
MİNİKLERDEN ANLAMLI DAVRANIŞ
Beşiktaş'ın Konya Beşiktaş Futbol Okulunun altyapısında yetişen sporcular, aralarında topladıkları harçlıkları İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine göndererek yanlarında olduklarını göstermek istiyor. Minikler valilik aracılığı ile harçlıklarını şehit ailelerine ulaştıracak.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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