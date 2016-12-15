 Q7, Devler Ligi 11’inde – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Q7, Devler Ligi 11’inde

    Q7, Devler Ligi 11’inde

    Ricardo , Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 11'ine seçildi.

    Tecrübeli oyuncu 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 11 şu isimlerden oluştu: Oblak (A.Madrid), Jorgensen (Kopenhag), Escudero (Sevilla), Augustinsson (Kopenhag), Mahrez (Leicester), Mesut (Arsenal), Andre Silva (Porto), (Beşiktaş), Messi (Barcelona), Cavani (PSG), Mertens (Napoli).
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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