Q7, Devler Ligi 11’inde
Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 11'ine seçildi.
Tecrübeli oyuncu 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 11 şu isimlerden oluştu: Oblak (A.Madrid), Jorgensen (Kopenhag), Escudero (Sevilla), Augustinsson (Kopenhag), Mahrez (Leicester), Mesut (Arsenal), Andre Silva (Porto), Quaresma (Beşiktaş), Messi (Barcelona), Cavani (PSG), Mertens (Napoli).
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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