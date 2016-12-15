Kartal Sırbistan'da kayıp!
Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki dokuzuncu maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 86-71 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-16 geride kapatan Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyreğin son saniyesinde yediği 3 sayılık basketle soyunma odasına 44-41 geride gitti.
Üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan skoru 64-64'e getirse de son çeyrekte hücumda kötü oynayınca müsabakadan 86-71 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez yenilirken, Partizan beşinci galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Partizan'dan Novica Velickovic olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Earl Clark 17 sayı üretti.
Salon: Pionir Arena
Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya)
Partizan: Robinson 8, Vrabac 2, Bircevic 12, Hatcher 14, Lukovic 6, Marinkovic 11, Velickovic 20, Andric 7, Pot 3, Karahodzic, Ratkovica 3, Koprivica
Beşiktaş Sompo Japan: Clark 17, Muratcan Güler, Stimac 15, Thompson 8, Roll 3, Weems 9, Erkan Veyseloğlu 9, Şafak Edge, Kenan Sipahi, Strawberry 10, İlkan Karaman
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-41
3. Periyot: 64-64
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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