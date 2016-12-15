 Kartal Sırbistan'da kayıp! – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Kartal Sırbistan'da kayıp!

    Kartal Sırbistan'da kayıp!

    Basketbolda, Erkekler E Grubu'ndaki dokuzuncu maçında , deplasmanda Sırbistan'ın takımına 86-71 yenildi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-16 geride kapatan , ikinci çeyreğin son saniyesinde yediği 3 sayılık basketle soyunma odasına 44-41 geride gitti.

    Üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan skoru 64-64'e getirse de son çeyrekte hücumda kötü oynayınca müsabakadan 86-71 mağlup ayrıldı.

    Beşiktaş Sompo Japan, 'nde ikinci kez yenilirken, beşinci galibiyetini aldı.

    Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Partizan'dan Novica Velickovic olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Earl Clark 17 sayı üretti.


    Salon: Pionir Arena

    Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya)

    Partizan: Robinson 8, Vrabac 2, Bircevic 12, Hatcher 14, Lukovic 6, Marinkovic 11, Velickovic 20, Andric 7, Pot 3, Karahodzic, Ratkovica 3, Koprivica

    Beşiktaş Sompo Japan: Clark 17, Muratcan Güler, Stimac 15, Thompson 8, Roll 3, Weems 9, Erkan Veyseloğlu 9, Şafak Edge, Kenan Sipahi, Strawberry 10, İlkan Karaman

    1. Periyot: 18-16

    Devre: 44-41

    3. Periyot: 64-64

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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