Kalkavan: Jose Sosa Beşiktaş’ı oyaladı!
BEŞİKTAŞLI yönetici Hakan Kalkavan, Milan'a giden Sosa'nın kendilerini sürekli oyaladığını ifade etti.
Kalkavan, "Sosa bizi oyalayıp, terörü bahane edip gitmişti. Ama bütün dünyada oluyor bunlar. Sonuçta, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Türkiye'de bu olaylar abartılıyor. Birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Sosa maalesef anlatmamıza rağmen bunu idrak edemedi" ifadesini kullandı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Kalkavan: Jose Sosa Beşiktaş’ı oyaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.