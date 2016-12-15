Kalkavan: Jose Sosa Beşiktaş’ı oyaladı!

BEŞİKTAŞLI yönetici Hakan Kalkavan, Milan'a giden Sosa'nın kendilerini sürekli oyaladığını ifade etti.

Kalkavan, "Sosa bizi oyalayıp, terörü bahane edip gitmişti. Ama bütün dünyada oluyor bunlar. Sonuçta, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Türkiye'de bu olaylar abartılıyor. Birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Sosa maalesef anlatmamıza rağmen bunu idrak edemedi" ifadesini kullandı.