İşte şehit aileleri için toplanan yardım
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi.
Karşılaşmayı toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi.
Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübüne bağışlandığı kaydedildi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
İşte şehit aileleri için toplanan yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.