İşte şehit aileleri için toplanan yardım

Karşılaşmayı toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi.

Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübüne bağışlandığı kaydedildi.