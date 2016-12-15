 Güvenlik sorunu yok – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Güvenlik sorunu yok

    Güvenlik sorunu yok

    Beşiktaş’ın UEFA’daki rakibi İsrail ekibi ’nın CEO’su Rahamim “Bizi koruyacak insanlar var” yorumunu yaptı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşen İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva takımının CEO'su Assi Rahamim'den güvenlikle ilgili açıklamalar yaptı. Rahamim, "Yurtdışındaki her maç İsrail takımları için bir sorun oluşturabilir. Ancak bizi koruyacak insanlar var. Bu yüzden güvenlik konularında çalışması kimin yapacağı değil, futbolu nasıl oynayacağımıza bakacağız" dedi. İsrail ekibinin hocası Barak Bakhar ise eşleşmeyi, "Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğimiz, zorlayıcı ve ilginç bir eşleşme oldu. Onları iyice öğreneceğiz ve olabilecek en iyisini yapmak için oynayacağız" dedi.

    TOPLANTI PAZAR GÜNÜ
    yakınlarında yaşanan saldırı UEFA'yı harekete geçirdi. Eşleşme sonrasında ilk güvenlik toplantısı Zürih'te gerçekleşti. İsrail ve Türk takımlarının eşleşmesi zaten olağanüstü bir durum oluşturuyordu. Fakat yaşanan son olaylar maçın en üst seviyede güvenlik altında oynanması gerekliliğini doğurdu. UEFA iki tarafın yetkililerini pazar günü İstanbul'da toplantıya davet etti. Cumartesi günü Kasımpaşa stadında oynanacak maçı İsrail ekibinin temsilcileri Beşiktaşlı yöneticilerle izleyecek. Ardından pazar günü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA'nın temsilcilerinin de katılacağı güvenlik toplantısı yapılacak.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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