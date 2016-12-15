Güvenlik sorunu yok
Beşiktaş’ın UEFA’daki rakibi İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’nın CEO’su Rahamim “Bizi koruyacak insanlar var” yorumunu yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşen İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva takımının CEO'su Assi Rahamim'den güvenlikle ilgili açıklamalar yaptı. Rahamim, "Yurtdışındaki her maç İsrail takımları için bir sorun oluşturabilir. Ancak bizi koruyacak insanlar var. Bu yüzden güvenlik konularında çalışması kimin yapacağı değil, futbolu nasıl oynayacağımıza bakacağız" dedi. İsrail ekibinin hocası Barak Bakhar ise eşleşmeyi, "Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğimiz, zorlayıcı ve ilginç bir eşleşme oldu. Onları iyice öğreneceğiz ve olabilecek en iyisini yapmak için oynayacağız" dedi.
TOPLANTI PAZAR GÜNÜ
Vodafone Arena yakınlarında yaşanan saldırı UEFA'yı harekete geçirdi. Eşleşme sonrasında ilk güvenlik toplantısı Zürih'te gerçekleşti. İsrail ve Türk takımlarının eşleşmesi zaten olağanüstü bir durum oluşturuyordu. Fakat yaşanan son olaylar maçın en üst seviyede güvenlik altında oynanması gerekliliğini doğurdu. UEFA iki tarafın yetkililerini pazar günü İstanbul'da toplantıya davet etti. Cumartesi günü Kasımpaşa stadında oynanacak maçı İsrail ekibinin temsilcileri Beşiktaşlı yöneticilerle izleyecek. Ardından pazar günü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA'nın temsilcilerinin de katılacağı güvenlik toplantısı yapılacak.
TOPLANTI PAZAR GÜNÜ
Vodafone Arena yakınlarında yaşanan saldırı UEFA'yı harekete geçirdi. Eşleşme sonrasında ilk güvenlik toplantısı Zürih'te gerçekleşti. İsrail ve Türk takımlarının eşleşmesi zaten olağanüstü bir durum oluşturuyordu. Fakat yaşanan son olaylar maçın en üst seviyede güvenlik altında oynanması gerekliliğini doğurdu. UEFA iki tarafın yetkililerini pazar günü İstanbul'da toplantıya davet etti. Cumartesi günü Kasımpaşa stadında oynanacak maçı İsrail ekibinin temsilcileri Beşiktaşlı yöneticilerle izleyecek. Ardından pazar günü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA'nın temsilcilerinin de katılacağı güvenlik toplantısı yapılacak.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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