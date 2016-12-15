 Bunu yapan insan olamaz – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bunu yapan insan olamaz

    Bunu yapan insan olamaz

    ’ın hocası Güneş, böyle bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirtip, terör olaylarını kınadı.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'daki terör olaylarını kınadı. Böylesine bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirten Güneş, "İşimizi yapıp, hayatın devam ettiğini göstermek gerekiyor. Sokağa teslim olmak da doğru değil. Çok insan kaybettik. Bunu yapan insan olamaz. Arkasında kim var bilmiyorum. Hangi devletse ona karşı tavır almak gerekiyor" dedi.

    BEN TRABZON'UN KENDİSİYİM
    'un yeni stadına isminin verilmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Böyle bir düşünce olduğu söylendi. Beklentim olmadı. Ben zaten Trabzon'un kendisiyim. Verilmemesi halinde de üzülmem" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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