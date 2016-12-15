Bunu yapan insan olamaz
Beşiktaş’ın hocası Güneş, böyle bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirtip, terör olaylarını kınadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'daki terör olaylarını kınadı. Böylesine bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirten Güneş, "İşimizi yapıp, hayatın devam ettiğini göstermek gerekiyor. Sokağa teslim olmak da doğru değil. Çok insan kaybettik. Bunu yapan insan olamaz. Arkasında kim var bilmiyorum. Hangi devletse ona karşı tavır almak gerekiyor" dedi.
BEN TRABZON'UN KENDİSİYİM
Trabzonspor'un yeni stadına isminin verilmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Böyle bir düşünce olduğu söylendi. Beklentim olmadı. Ben zaten Trabzon'un kendisiyim. Verilmemesi halinde de üzülmem" diye konuştu.
BEN TRABZON'UN KENDİSİYİM
Trabzonspor'un yeni stadına isminin verilmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Böyle bir düşünce olduğu söylendi. Beklentim olmadı. Ben zaten Trabzon'un kendisiyim. Verilmemesi halinde de üzülmem" diye konuştu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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