Beşiktaş'ta Samed Kılıç harekatı
Fransız TF1 sitesi, Beşiktaş'ın Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki yıldız orta sahası Samed Kılıç'ı transfer edeceğini iddia etti.
Fransa'nın bütün genç milli takımlarında forma giyen Samed Kılıç'ın 2016-17 sezonu sonunda Auxerre ile olan sözleşmesinin sona ereceği bilgisini paylaşan Fransız basını, Beşiktaş'ın scout'larının yetenekli oyuncuyu birkaç kez izlediğini, beğendiğini ve hazırlanan raporlar doğrultusunda siyah beyazlıların Fransız ekibine sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.
Fransa'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Samed Kılıç, Fransa U20 takımıyla Toulon turnuvasında finale yükselmiş, 2015 yılında 19 yaşaltı Avrupa şampiyonasında ise yarı finale kadar çıkma başarısı göstermişti.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:53
- Bireysel oynamayın
Toplam 9
Yorum
/*/2016 volkanla emenike sırtımızda kambur..bela birken 2 oldu.
- Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
Toplam 11
Yorum
akif atmaca SEN CÜNEYTİN YÖNETİMİNDEN UTANDIN MI Kİ.ŞİMDİ FIRATI OYNANMADAN ELEŞTİRİYORSUN.
- Origi Aslan oluyor
Toplam 11
Yorum
UA74 Yahu eğer denildiği gibi iyiyse satın alma opsiyonu ile niye almıyoruz...
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