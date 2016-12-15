Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:52
- ''Sneijder ile sorun yaşadık''
Toplam 8
Yorum
yaşlandın denizli sorun yaşadın kadro dışı bıraksaydın senmi hocasın sneijdermi çıkıp söyleseydin selçuk sneijder sabri horoz olmuş hepsi ayrı ötüyor bunların sesini kesicek hoca lazım bunları idare edicek deil!!!!
- Linnes'in menajeri devrede!
Toplam 6
Yorum
siyahiler fena git afrika kupasına izle1- stoper 1-8 numara 1- sağ açık al gel izle kupayı boş işler peşinde koşma ya günü kurtarma geleceğe bak 3 tane bruma bulsan takım cağ atlar
- Kupada moral arıyor
Toplam 9
Yorum
PEYNİR GEMİSİ LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR KENDİNİZİ KANDIRMAYA DEVAM EDİN BİRKAÇ YIL SONRA TEK BÜYÜK KALACAK ODA KARATALLLLLLLLLLLLLLL.
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