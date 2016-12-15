 Alkışlar Ricardo Quaresma’ya – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Alkışlar Ricardo ’ya

    Alkışlar Ricardo Quaresma’ya

    Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı , dün akşam ayakta alkışlandı.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan Q7, özellikle ilk yarıda yaptığı birbirinden şık hareketler, attığı seri çalımlar ve girdiği gol pozisyonları ile Beşiktaşlı taraftarları sık sık heyecanlandırdı. 61'de yerini genç Fatih Aksoy'a bırakan kulübeye doğru giderken tribünlerin sevgi gösterisine aynı şekilde karşılık verdi. Q7, taraftarların yoğun tezahüratının ardından oturduğu yerden kalkarak siyah- beyazlıları bir kez daha selamladı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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