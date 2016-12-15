Alkışlar Ricardo Quaresma’ya
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, dün akşam ayakta alkışlandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Q7, özellikle ilk yarıda yaptığı birbirinden şık hareketler, attığı seri çalımlar ve girdiği gol pozisyonları ile Beşiktaşlı taraftarları sık sık heyecanlandırdı. 61'de yerini genç Fatih Aksoy'a bırakan Quaresma kulübeye doğru giderken tribünlerin sevgi gösterisine aynı şekilde karşılık verdi. Q7, taraftarların yoğun tezahüratının ardından oturduğu yerden kalkarak siyah- beyazlıları bir kez daha selamladı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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