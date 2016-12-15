 Akaretler’den 17 milyon TL – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Akaretler’den 17 milyon TL

    Akaretler’den 17 milyon TL

    BJK Plaza'da geçtiğimiz gün son yönetim kurulu toplantısını yapan siyah-beyazlılar, Akaretler Yokuşu'ndan Arena'ya taşınıyor.

    Beşiktaş kulübünün, Akaretler Yokuşu'ndaki BJK Plaza'da bulunan kulüp merkezi, Divan Kurulu ve diğer birimleri 'ya taşıyan siyah-beyazlılar, bir kaç gün içinde yeni yerine tamamen taşınmış olacak. Tüm birimlerin Vodafone Arena Stadı'na taşınma işlemi tamamlanırken, sadece yönetim kurulu toplantı odası için son düzenlemeler yapılıyor ve bu düzenlemeler de bir kaç gün içinde bitecek.

    ABD'LİLER İSTEDİ
    Beşiktaş yönetimi, BJK Plaza yapıldığında kulüp binası olarak kullanılan C blok ile kulüp yönetimi ve idari birimlerin bulunduğu B bloktaki 2 katı bir Amerikan şirketine kiraya verdi. Yapılan anlaşmaya göre kiralama bedelinin aylık 100 bin doları geçtiği öğrenildi. 1995'te hizmete giren BJK Plaza'dan yıllık 3.5 milyon dolar kazanan, siyah-beyazlıların yapılan bu son kiralama anlaşması ile Akaretler'den elde edeceği gelir 5 milyon doları (17 milyon TL) bulacak.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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