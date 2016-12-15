 3 puandan fazlası – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    3 puandan fazlası

    3 puandan fazlası

    , tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan maçında Kayseri’yi Kerim ve Aboubakar’ın golleriyle yıktı. Konuk ekibin golünü Furkan attı.

    ile dün akşam belki de son dönemin en anlamlı maçında karşı karşıya geldi. Yaşanan hain saldırının ardından, tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak karşılaşması, sadece siyah-beyazlılar değil, tüm takım taraftarları tribünde omuz omuza takip etti. B Grubu 2. maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Kerim Frei ve 85'inci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 83'üncü dakikada Furkan Yaman attı.



    İKİ MAÇTA DÖRT GOL
    Siyah-beyazlılar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda iki karşılaşmada dört gol atarken Kerim Frei üç gole imza attı. Kerim Frei ilk hafta Darıca Gençlerbirliği maçında iki gol atarken ikinci hafta Kayserispor'a bir gol kaydetti. Kerim Frei bu sezon oynadığı diğer 7 resmi maçta gol atamadı. Aboubakar da oynadığı 19'uncu resmi maçta 6.golünü attı. Aboubakar ayrıca Beşiktaş'ın mücadele ettiği üç farklı turnuvada da gol atan tek isim oldu.

    ŞİŞMANOĞLU RİSKE EDİLMEDİ
    Beşiktaş'ın 27 yaşındaki forveti Ömer, Kayserispor ile oynanan kupa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi. Kamerunyu yıldız Aboubakar ile ileri uçta görev yapan Ömer, ilk yarıda hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etti. 27'inci dakikada net bir gol fırsatından yararlanamayan Ömer, 46'da yerine genç Eslem Öztürk'e bıraktı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 puandan fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.