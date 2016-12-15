3 puandan fazlası
Beşiktaş, tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında Kayseri’yi Kerim ve Aboubakar’ın golleriyle yıktı. Konuk ekibin golünü Furkan attı.
Beşiktaş ile Kayserispor dün akşam belki de son dönemin en anlamlı maçında karşı karşıya geldi. Yaşanan hain saldırının ardından, tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak karşılaşması, sadece siyah-beyazlılar değil, tüm takım taraftarları tribünde omuz omuza takip etti. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Kerim Frei ve 85'inci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 83'üncü dakikada Furkan Yaman attı.
İKİ MAÇTA DÖRT GOL
Siyah-beyazlılar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda iki karşılaşmada dört gol atarken Kerim Frei üç gole imza attı. Kerim Frei ilk hafta Darıca Gençlerbirliği maçında iki gol atarken ikinci hafta Kayserispor'a bir gol kaydetti. Kerim Frei bu sezon oynadığı diğer 7 resmi maçta gol atamadı. Aboubakar da oynadığı 19'uncu resmi maçta 6.golünü attı. Aboubakar ayrıca Beşiktaş'ın mücadele ettiği üç farklı turnuvada da gol atan tek isim oldu.
ŞİŞMANOĞLU RİSKE EDİLMEDİ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki forveti Ömer, Kayserispor ile oynanan kupa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi. Kamerunyu yıldız Aboubakar ile ileri uçta görev yapan Ömer, ilk yarıda hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etti. 27'inci dakikada net bir gol fırsatından yararlanamayan Ömer, 46'da yerine genç Eslem Öztürk'e bıraktı.
İKİ MAÇTA DÖRT GOL
Siyah-beyazlılar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda iki karşılaşmada dört gol atarken Kerim Frei üç gole imza attı. Kerim Frei ilk hafta Darıca Gençlerbirliği maçında iki gol atarken ikinci hafta Kayserispor'a bir gol kaydetti. Kerim Frei bu sezon oynadığı diğer 7 resmi maçta gol atamadı. Aboubakar da oynadığı 19'uncu resmi maçta 6.golünü attı. Aboubakar ayrıca Beşiktaş'ın mücadele ettiği üç farklı turnuvada da gol atan tek isim oldu.
ŞİŞMANOĞLU RİSKE EDİLMEDİ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki forveti Ömer, Kayserispor ile oynanan kupa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi. Kamerunyu yıldız Aboubakar ile ileri uçta görev yapan Ömer, ilk yarıda hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etti. 27'inci dakikada net bir gol fırsatından yararlanamayan Ömer, 46'da yerine genç Eslem Öztürk'e bıraktı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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