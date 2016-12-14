 Vefa müdürü unutmadılar – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Vefa müdürü unutmadılar

    Vefa müdürü unutmadılar

    Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun stattaki koltuğuna Teknik Direktör ve Kaptan çelenk bıraktı.

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi ve 10 Aralık günü Vodafone Arena'nın hemen dışında gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen polis Vefa Karakurdu'yu unutmadı.
    Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun her maçta oturduğu koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı. İki futbol adamının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.

    Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya inen Kayserisporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular el ele taraftarı selamladı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:38
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