Vefa müdürü unutmadılar
Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun stattaki koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ve Tolga Zengin 10 Aralık günü Vodafone Arena'nın hemen dışında gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen polis Vefa Karakurdu'yu unutmadı.
Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun her maçta oturduğu koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı. İki futbol adamının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya inen Kayserisporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular el ele taraftarı selamladı.
Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun her maçta oturduğu koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı. İki futbol adamının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya inen Kayserisporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular el ele taraftarı selamladı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Donk’tan güzel haber
Toplam 5
Yorum
uA_SJ Koçum Donk, sevdir kendini sempatiklikler yap alsınlar seni biz seni destekleriz :) Hamit'i de hediye verelim
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 6
Yorum
uA_SJ Alın Poldi ve Eren'in arkasından hafiften ısındırın çocuğu. Yılan gibi kıvrak, güçlü, kemikli!
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 15
Yorum
emre kardeş izlion mu bılmıom da deporlu oyuncular az kazma olmasa 10 asisti vardı.
Vefa müdürü unutmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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