 Suskun kral Aboubakar – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Suskun kral Aboubakar

    Suskun kral Aboubakar

    'ın Kamerunlu forveti , şu ana kadar bekleneni veremedi.

    Ligde 12 maçta şans bulan Aboubakar, Antalyaspor ve Adanaspor filelerini havalandırdı. Aboubakar, 12 maçta 651 dakika süre alarak sadece 2 gole imza atabildi. Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Aboubakar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 3 gol kazandırdı.

    ESKİLERİ ARATTI
    Aboubakar, Süper Lig'de şu ana dek sadece iki gol atarak kendisinden önce forma giyen ve 'nın gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Gomez, 14. hafta sonunda 10 gole ulaşırken, Demba Ba ise 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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