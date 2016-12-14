 Şehitlerimiz için kol kola Arena'ya! – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Şehitlerimiz için kol kola Arena'ya!

    Şehitlerimiz için kol kola Arena'ya!

    , bugün saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri’yi konuk ediyor. ’da oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kombine kartların geçersiz sayılacağı maçın 'tüm hasılatı' şehit ailelerine bağışlanacak. Biletler 30-70 TL'den satışta. Yönetim, "Tüm takım taraftarlarını bekliyoruz" çağrısı yaptı.

    , Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında bu akşam saat 20.30'da 'u konuk edecek. Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın mabedi Stadı'nda bugün gerçek anlamda tarihi bir karşılaşma oynanacak. Çünkü bu akşamki mücadelede kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek tüm gelir, cumartesi akşamı İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak!



    TEK YÜREK OLMALIYIZ
    Beşiktaş yönetimi bu maç öncesinde geçtiğimiz gün tarihi bir açıklama yapmış ve "Bütün takım taraftarlarımızı Vodafone Arena'ya bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Dün de siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada taraftarlara, "Tek yürek olmak için, şehitlerimiz için, tüm sporseverleri Kayserispor maçımıza bekliyoruz" çağrısı yinelendi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla şehitler unutulmayacak. Beşiktaş kulübünün yanı sıra taraftarlar da hazırlayacakları pankartlarla şehitleri anacak.

    TUNÇ UNCU'YA EV ALINIYOR
    Siyah-beyazlı taraftarlar da "Bu akşam Vodafone Arena'da hepimiz tek yürek olacağız. Tüm dünyaya örnek olalım, gücümüzü gösterelim, hainlere karşı neler yapabileceğimizi ispat edelim" ifadelerini kullandılar. Bu arada Beşiktaş yönetimi, Kartal Yuvası'nda çalışan ve İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun ailesine bir ev hediye etme kararı aldı. Ayrıca Terör saldırısında hayatını kaybeden Uncu için "Tunç Siperi" tişörtleri yaptırılacağı ve elde edilen gelirin şehidin ailesine bağışlanacağı belirtildi.

    FUTBOLCULARA BİLET
    Beşiktaş'ın bugünkü Kayserispor maçı için sadece taraftarların değil, futbolcuların da biletlere ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Hatta Beşiktaş'ta maç kadrosuna girmemesi beklenen bazı oyuncuların, biletleri parayla alarak tribünden maçı takip etmeleri bekleniyor. Maçtan önce ya da sonra patlamanın olduğu yere gidilerek karanfil bırakılması bekleniyor.

    DUALAR OKUNACAK
    Hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimiz için Beşiktaş muhabirleri dua okutacak. Bugünkü Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde, akşam namazının ardından, Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağazası'nın önünde Beşiktaş muhabirleri tarafından dua okutulup, lokma dağıtılacak. Beşiktaş'ı takip eden muhabirler, bütün vatandaşları davet etti.

    ŞEHİTLER İÇİN MAÇ BURSA'DA
    Beşiktaş ile , şehitler için bir dostluk maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın ya devre arasında ya da daha sonraki dönemde milli maç arasında olması bekleniyor. İki tarafın yetkililerinin vereceği karara bağlı olarak oynanacak karşılaşma için Beşiktaş tarafının teklifi ise karşılaşmanın Bursaspor'un sahasında oynanmasından yana olduğu ifade edildi. 10 Aralık'ta maçın ardından yaşanan terör saldırısında 37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 şehit verilmişti.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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