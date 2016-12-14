Şehitlerimiz için kol kola Arena'ya!
Beşiktaş, bugün saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri’yi konuk ediyor. Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kombine kartların geçersiz sayılacağı maçın 'tüm hasılatı' şehit ailelerine bağışlanacak. Biletler 30-70 TL'den satışta. Yönetim, "Tüm takım taraftarlarını bekliyoruz" çağrısı yaptı.
TEK YÜREK OLMALIYIZ
Beşiktaş yönetimi bu maç öncesinde geçtiğimiz gün tarihi bir açıklama yapmış ve "Bütün takım taraftarlarımızı Vodafone Arena'ya bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Dün de siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada taraftarlara, "Tek yürek olmak için, şehitlerimiz için, tüm sporseverleri Kayserispor maçımıza bekliyoruz" çağrısı yinelendi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla şehitler unutulmayacak. Beşiktaş kulübünün yanı sıra taraftarlar da hazırlayacakları pankartlarla şehitleri anacak.
TUNÇ UNCU'YA EV ALINIYOR
Siyah-beyazlı taraftarlar da "Bu akşam Vodafone Arena'da hepimiz tek yürek olacağız. Tüm dünyaya örnek olalım, gücümüzü gösterelim, hainlere karşı neler yapabileceğimizi ispat edelim" ifadelerini kullandılar. Bu arada Beşiktaş yönetimi, Kartal Yuvası'nda çalışan ve İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun ailesine bir ev hediye etme kararı aldı. Ayrıca Terör saldırısında hayatını kaybeden Uncu için "Tunç Siperi" tişörtleri yaptırılacağı ve elde edilen gelirin şehidin ailesine bağışlanacağı belirtildi.
FUTBOLCULARA BİLET
Beşiktaş'ın bugünkü Kayserispor maçı için sadece taraftarların değil, futbolcuların da biletlere ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Hatta Beşiktaş'ta maç kadrosuna girmemesi beklenen bazı oyuncuların, biletleri parayla alarak tribünden maçı takip etmeleri bekleniyor. Maçtan önce ya da sonra patlamanın olduğu yere gidilerek karanfil bırakılması bekleniyor.
DUALAR OKUNACAK
Hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimiz için Beşiktaş muhabirleri dua okutacak. Bugünkü Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde, akşam namazının ardından, Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağazası'nın önünde Beşiktaş muhabirleri tarafından dua okutulup, lokma dağıtılacak. Beşiktaş'ı takip eden muhabirler, bütün vatandaşları davet etti.
ŞEHİTLER İÇİN MAÇ BURSA'DA
Beşiktaş ile Bursaspor, şehitler için bir dostluk maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın ya devre arasında ya da daha sonraki dönemde milli maç arasında olması bekleniyor. İki tarafın yetkililerinin vereceği karara bağlı olarak oynanacak karşılaşma için Beşiktaş tarafının teklifi ise karşılaşmanın Bursaspor'un sahasında oynanmasından yana olduğu ifade edildi. 10 Aralık'ta maçın ardından yaşanan terör saldırısında 37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 şehit verilmişti.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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