 Quaresma’dan saygı ve sevgi – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’dan saygı ve sevgi

    Quaresma’dan saygı ve sevgi

    , Beşiktaşlı bir taraftarın yaptırdığı dövmeyi paylaştı. Bir taraftarın bacağına yaptırdığı İnönü Stadyumu ve Quaresma'nın yer aldığı dövme, Q7'nin dikkatini çekti.

    Portekizli yıldız, bu dövmeyi sosyal medya hesabından paylaşırken altına da "Bana karşı duyduğunuz sevgi ve saygıyı hissediyorum, saygı duyuyorum. Teşekkürler taraftarı" yazmayı ihmal etmedi.



    CR7'Yİ KUTLADI
    Bu arada Portekizli yıldız, vatandaşı 'nun, Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) kazanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Tebrikler dostum. Yıllardır seninle oynamak büyük bir zevk ve gurur" diye yazdı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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