 Potada rakip Partizan – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Potada rakip

    Potada rakip Partizan
    Beşiktaş Sompo Japan, E Grubu'nun 9. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak. Beşiktaş ile arasındaki zorlu mücadele Pionir Arena'da 22.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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