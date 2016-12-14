 İşte şehit aileleri için toplanan yardım – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    İşte şehit aileleri için toplanan yardım

    İşte şehit aileleri için toplanan yardım

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi.

    Karşılaşmayı toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi.

    Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübüne bağışlandığı kaydedildi.

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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