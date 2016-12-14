İşte şehit aileleri için toplanan yardım
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi.
Karşılaşmayı toplam 15 bin biletli taraftar izlerken, şehit ailelerine gidecek gelirin toplamda 850 bin lira olduğu bildirildi.
Bu gelirin 650 bin lirasının bilet satışından geldiği, 200 bin liranın ise vatandaşlar tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Beşiktaş Kulübüne bağışlandığı kaydedildi.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
ben sana en az 20 maç hatırlatırım beyim
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
fb nin ve bjk nin son 2 yılda haksız yere kazandıkları maçı yazında görelim...bjk nin 10 maç ise fb.nin 1 maçtır oda nasıl mı...maçı kesin alacaktır fark yapmıştır FB. hemen saçma bir kararla fb.nin lehine bir karar veriliyor ve o maç konuşuluyor fb. kollanıyor diye..halbuki fb. o maçı zaten almıştır.....bunun aksini söyleyecek var mı
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
niye lafı başka yerinizden anlıyorsunuz...SADECE ADİL YÖNETİM isteniyor...bjk yer fb ye verme bursaya ver gs a verme yahu aynı hakem takıma göre muamele ediyor...isyan buna..
İşte şehit aileleri için toplanan yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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