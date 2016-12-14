 Faik Akdil’e son görev – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’e son görev

    Faik Akdil’e son görev
    'ın eski yöneticilerinden Faik Akdil dün son yolculuğuna uğurlandı. Kulüp binasında yapılanan törenin ardından merhum Akdil'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Törene Beşiktaşlı yöneticiler dışında, Rıza Çalımbay da katıldı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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