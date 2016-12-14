Çevik kuvvet üçlü çektirdi
Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlerin önüne götürüp üçlü çektirdi.
Karşılaşmaya gelen binlerce futbolsever, polise de sonsuz destek oluyor. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı. İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:42
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
ben sana en az 20 maç hatırlatırım beyim
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
fb nin ve bjk nin son 2 yılda haksız yere kazandıkları maçı yazında görelim...bjk nin 10 maç ise fb.nin 1 maçtır oda nasıl mı...maçı kesin alacaktır fark yapmıştır FB. hemen saçma bir kararla fb.nin lehine bir karar veriliyor ve o maç konuşuluyor fb. kollanıyor diye..halbuki fb. o maçı zaten almıştır.....bunun aksini söyleyecek var mı
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 66
Yorum
niye lafı başka yerinizden anlıyorsunuz...SADECE ADİL YÖNETİM isteniyor...bjk yer fb ye verme bursaya ver gs a verme yahu aynı hakem takıma göre muamele ediyor...isyan buna..
Çevik kuvvet üçlü çektirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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