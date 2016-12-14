 ''Birlik ve beraberliğimizi bozamazlar'' – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ''Birlik ve beraberliğimizi bozamazlar''

    ''Birlik ve beraberliğimizi bozamazlar''

    Kulübü Başkanı , 'u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada sporun eğlence amaçlı olduğunu belirterek, "Ülkemizi zaten karıştırmak isteyenler var. Bir de iç kavgaya gerek yok." dedi.

    Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını vurgulayarak, "Rekabetin sahada yaşanan bir şey olduğunu her zaman söyledik. Her şerde bir hayır vardır, bence doğru bir ifade. Artık bunlar bitsin. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu geldiler, fotoğraf çektirdik, sarıldık. Demek ki olabiliyormuş. Bu işi kavga ortamına götürmek kimseye yarar sağlamaz. Spor güzel bir şey, insanlar eğlenmek için maça gelir." ifadelerini kullandı.

    Maç için çok sayıda bilet satıldığını belirten Orman, şunları kaydetti:

    "Amacımız ülkemizin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını göstermek ve bu masum insanlara hep beraber yardım etmekti. Satılan bilet sayısı fazla ama soğuktan dolayı gelemeyenler oldu. Yaklaşık 900 bin lira gibi hasılatımız var. Vergiler düştükten sonra parayı bu insanlara vereceğiz. İnşallah bir nebze işe yarar. Artık giden gitti, mesele onların isimlerini yaşatabilmek. Acılı ailelerine bir nebze faydamız olabilirse ne mutlu bize. İçimiz yanıyor, canımız acıyor."

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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