 Babel’den ‘yeşil’ ışık – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Babel’den ‘yeşil’ ışık

    Babel’den ‘yeşil’ ışık

    ’nun 30 yaşındaki forveti 1 milyon euro imza parası karşılığında ’a gelebileceğini siyah-beyazlı yetkililere iletti.

    'ın ara transferde ilk hedefi belli oldu, Ryan Babel... Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in alınması yönünde rapor verdiği Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ligin ikinci yarısı öncesi en az iki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlılar, ilk somut adımları Ryan Babel transferi için atıyor. İzleme komitesi üyelerinin son maçlarını tribünden takip ettiği Babel için teknik heyetten de olumlu rapor geldi. Futbol komitesinin çalışmaları sonrası Şenol Güneş de Hollandalı futbolcunun alınması yönünde görüş bildirdi. Bu gelişme üzerine temasları yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

    Beşiktaşlı yöneticilerin Babel ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve 1 milyon euro civarında imza parası istenildiği belirtildi. Beşiktaş cephesinin de bu teklife olumlu yaklaştığı edinilen bilgiler arasında.

    10 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST
    Tecrübeli oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önerecek siyah-beyazlılar, anlaşmanın sağlanması halinde 'ya bonservis ödemeyecek. 'da Deportivo La Coruna formasıyla 10 maçta 3 gol atıp 1 asist yapan Babel'in sözleşmesi Aralık ayı sonunda sona eriyor.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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