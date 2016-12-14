 Azerbaycan’a çıkarma – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Azerbaycan’a çıkarma

    Azerbaycan’a çıkarma
    'tan Azeri kardeşlerimizi sevindirecek bir haber geldi... Bakü'ye Kartal Yuvası açmaya hazırlanan siyahbeyazlılar ayrıca devre arasında 'ye giderek burada ülkenin iddialı takımlarından Karabağ ile de bir dostluk maçı oynayacak. Beşiktaş'ın bu maça tam kadro gideceği belirtildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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