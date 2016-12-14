Ahmet Nur Çebi: Spor kardeşliktir

Maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili konuşan Çebi, "Teröre lanet ediyorum. Spor kardeşliktir. Bugün statta çok güzel manzaralar vardı. Galatasaraylı, Fenerbahçeli kardeşlerimiz atkıları ile buradaydı. Artık böyle bir Türkiye olması lazım. Her şerde bir hayır vardır. Bundan da inşallah hayır çıkartırız." ifadelerini kullandı.

Terörün amacının insanları korkutmak olduğunu vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Hayatımıza devam etmek zorundayız. Terörün gayesi insanları korkutmak ve insanların yaşam tarzını değiştirmektir. Bu olduğu takdirde onlar başarmış olacaktı ama Türk toplumu olarak hayatımıza acılarımıza rağmen devam ediyoruz. Doğrusu da budur. Maçın gelirini şehit ailelerine bağışladık. Çok önemli bir şey değil ama mesajdır, bir damladır. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Zamanı geldiğinde birbirimize sarılırız. Her acıyı tattığımızda arkasından unutmayalım. Birlik ve beraberliğimizi bırakmayalım. Bu artık son olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin bir çoğu polisti. O polisler bizim için görev yapıyordu."