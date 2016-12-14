20.30 | Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında bu akşam saat 20.30'da Kayserispor'u konuk edecek. Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Arena Stadı'nda bugün gerçek anlamda tarihi bir karşılaşma oynanacak. Çünkü bu akşamki mücadelede kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek tüm gelir, cumartesi akşamı İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak!

YAYIN: ATV

SAAT: 20.30

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Marcelo, Quaresma, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer, Aboubakar.

KAYSERİSPOR: Muammer, Anıl, Mijailovic, Levent, Kubilay, Mert Ilıman, Stevanovic, Umut Sönmez, Ufuk, Mert Özyıldırım, Umut Bulut.





