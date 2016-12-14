 20.30 | Beşiktaş - Kayserispor – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    20.30 | Beşiktaş - Kayserispor

    20.30 | Beşiktaş - Kayserispor

    Beşiktaş, bugün saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri’yi konuk ediyor. Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kombine kartların geçersiz sayılacağı maçın 'tüm hasılatı' şehit ailelerine bağışlanacak. Biletler 30-70 TL'den satışta. Yönetim, "Tüm takım taraftarlarını bekliyoruz" çağrısı yaptı.

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında bu akşam saat 20.30'da Kayserispor'u konuk edecek. Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Arena Stadı'nda bugün gerçek anlamda tarihi bir karşılaşma oynanacak. Çünkü bu akşamki mücadelede kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek tüm gelir, cumartesi akşamı İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak!

    YAYIN: ATV
    SAAT: 20.30
    BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Marcelo, Quaresma, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer, Aboubakar.
    KAYSERİSPOR: Muammer, Anıl, Mijailovic, Levent, Kubilay, Mert Ilıman, Stevanovic, Umut Sönmez, Ufuk, Mert Özyıldırım, Umut Bulut.


    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:38
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