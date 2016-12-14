20.30 | Beşiktaş - Kayserispor
Beşiktaş, bugün saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayseri’yi konuk ediyor. Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kombine kartların geçersiz sayılacağı maçın 'tüm hasılatı' şehit ailelerine bağışlanacak. Biletler 30-70 TL'den satışta. Yönetim, "Tüm takım taraftarlarını bekliyoruz" çağrısı yaptı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında bu akşam saat 20.30'da Kayserispor'u konuk edecek. Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Arena Stadı'nda bugün gerçek anlamda tarihi bir karşılaşma oynanacak. Çünkü bu akşamki mücadelede kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek tüm gelir, cumartesi akşamı İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak!
YAYIN: ATV
SAAT: 20.30
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Marcelo, Quaresma, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer, Aboubakar.
KAYSERİSPOR: Muammer, Anıl, Mijailovic, Levent, Kubilay, Mert Ilıman, Stevanovic, Umut Sönmez, Ufuk, Mert Özyıldırım, Umut Bulut.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:38
- Donk’tan güzel haber
Toplam 5
Yorum
uA_SJ Koçum Donk, sevdir kendini sempatiklikler yap alsınlar seni biz seni destekleriz :) Hamit'i de hediye verelim
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 6
Yorum
uA_SJ Alın Poldi ve Eren'in arkasından hafiften ısındırın çocuğu. Yılan gibi kıvrak, güçlü, kemikli!
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 15
Yorum
emre kardeş izlion mu bılmıom da deporlu oyuncular az kazma olmasa 10 asisti vardı.
20.30 | Beşiktaş - Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.