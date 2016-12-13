''Zalime merhamet etmeyin''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevik Kuvvet’i ziyaret etti. Erdoğan “Sizlere verilmiş hakları terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Teröristse gereğini yapın” dedi
Beşiktaş'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 44 şehit verdiğimiz bölgeyi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Size verilmiş hakları teröristlere karşı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Gereğini yapın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk'ün güçlenmesine tahammülü olmayanların bu tip eylemler yaptıklarını belirtti, şehitlerimiz için "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz. Onlar diridir. Hani 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber' diyor ya Akif. Böyle müjdeler var" dedi. Erdoğan, yaşamını yitiren Haşim Usta'nın cenazesinde eşinin dik duruşunun herkese örnek olması gerektiğini de ifade etti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
''Zalime merhamet etmeyin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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