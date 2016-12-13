 ''Zalime merhamet etmeyin'' – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    ''Zalime merhamet etmeyin''

    ''Zalime merhamet etmeyin''

    Cumhurbaşkanı , Çevik Kuvvet’i ziyaret etti. Erdoğan “Sizlere verilmiş hakları terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Teröristse gereğini yapın” dedi

    Beşiktaş'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı 44 şehit verdiğimiz bölgeyi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Size verilmiş hakları teröristlere karşı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Gereğini yapın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk'ün güçlenmesine tahammülü olmayanların bu tip eylemler yaptıklarını belirtti, şehitlerimiz için "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz. Onlar diridir. Hani 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber' diyor ya Akif. Böyle müjdeler var" dedi. Erdoğan, yaşamını yitiren Haşim Usta'nın cenazesinde eşinin dik duruşunun herkese örnek olması gerektiğini de ifade etti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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