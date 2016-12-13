Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında Portekiz'in Porto ekibinden kiralık olarak kadroya dahil ettiği Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'de etkisiz bir performans sergiledi.

Transferinin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez 3. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında giyen Kamerunlu oyuncu, şu ana dek Süper Lig'de sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 12 karşılaşmada şans bulan Aboubakar, ilk golünü 8. haftadaki Antalyaspor maçında atarken, 11. haftada ise Adanaspor karşısında fileleri havalandırdı.

- 651 dakikada 2 gol

Aboubakar, 12 maçta 651 dakika süre alarak sadece 2 gole imza atabildi.

Siyah-beyazlı futbolcu, böylece 325,5 dakikada bir gol kaydedebildi.

- Mario Gomez'in gerisinde

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta geçen sezon önemli işlere imza atan Alman forvet Mario Gomez'in performansının çok gerisinde kaldı.

Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından bu oyuncuya alternatif olarak kadroya dahil edilen Aboubakar, 14. hafta itibarıyla sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez ise 14. haftada 10 gole ulaşmıştı.

- Demba Ba'yı da arattı

Aboubakar, geride kalan iki sezonda tercih ettiği forvet oyuncularından önemli destek alan Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda görev yapan Demba Ba'yı da arattı.

Mario Gomez gibi sezon başladıktan sonra transfer edilen ve bir sezon forma giyen Demba Ba, 14. hafta sonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.

- Savunma oyuncusu Marcelo'nun da 2 golü var

Vincent Aboubakar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde savunma oyuncusu Marcelo Guedes ile aynı sayıda gol atabildi.

Beşiktaş'ta savunmanın göbeğinde görev alan Marcelo da bu sezon iki kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ve Medipol Başakşehir gibi iki kritik maçta gol atma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen ve şu ana dek 6 karşılaşmada görev alarak 4 gol atan Anderson Talisca'nın da gerisinde kaldı.

- Avrupa'da daha çok attı

Kamerunlu oyuncu, Avrupa'da daha golcü bir kimlik ortaya koydu.

Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Aboubakar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 3 gol kazandırdı.

Beşiktaş'ın grupta Napoli ile deplasmanda yaptığı ve 3-2 kazandığı mücadelede iki kez rakip fileleri havalandıran forvet oyuncusu, İstanbul'daki Benfica karşılaşmasında ise bir kez gol sevinci yaşadı.