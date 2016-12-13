 Uncu için kampanya – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Uncu için kampanya

    Uncu için kampanya
    Beşiktaşlı taraftarlar, hain saldırıda hayatını kaybeden Tunç Uncu için kampanya başlattı. Siyah-beyazlılar, 'nın altında yer alan Kartal Yuvası'nın 1 günlük gelirinin Uncu'nun ailesine verilmesini talep etti. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular da şehit Uncu için para topladı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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