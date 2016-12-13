 Töre’ye operasyon – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Töre’ye operasyon

    Töre’ye operasyon
    'tan kiralık olarak 'a giden operasyon geçirdi. Siyah-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "West Ham United kulübünde kiralık forma giyen futbolcumuz Gökhan Töre, Almanya'da dizinden atroskopik kıkırdak ameliyatı (mikrokırık) oldu. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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